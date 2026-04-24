«Общество оздоравливается»: В Госдуме похвалили мужчин за готовность сидеть в декрете

Каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо жены. Впервые с 2015 года мнения разделились поровну, тогда как год назад против были 34%. Полностью согласны на декрет 33%, ещё 17% — «скорее готовы». Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина положительно оценила энтузиазм мужчин в беседе с «Газетой.ru».

Останина назвала эту тенденцию позитивной. По её мнению, это свидетельствует об «оздоровлении общества». Депутат напомнила, что закон давно позволяет мужчине уйти в декрет с выплатой 40% от зарплаты. Семьи выбирают, исходя из доходов: если у жены зарплата выше, логичнее, чтобы в отпуске по уходу сидел муж.

Ребёнок лучше социализируется при участии обоих родителей, поэтому Останина давно говорит об ответственном отцовстве.

«Ребёнок, воспитанный мамой и папой, конечно, более комфортно чувствует себя в обществе, быстрее социализируется, беря и от одного, и от другого. Надеюсь, что хорошие черты», — подчеркнула она.

Парламентарий посетовала, что 51% женщин (по данным социологов) хотели бы рожать без мужчин — с помощью ЭКО, не выходя замуж. На этом фоне готовность мужчин к декрету выглядит особенно ценной. Останина надеется, что мужское сообщество осознаёт, что при разладе в семье ребёнок не должен быть жертвой, с ним нужно общаться и платить алименты.

Исследование также учитывало мнение тысячи работодателей.

Ранее в Общественной палате РФ предложили выдавать беременным дополнительный оплачиваемый выходной каждую неделю в качестве альтернативы раннему декрету. По словам общественников, такой день можно использовать для проведения медицинских обследований.