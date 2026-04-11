Беременным предложили давать еженедельный дополнительный оплачиваемый выходной

В Общественной палате РФ предлагают давать беременным дополнительный еженедельный оплачиваемый выходной как альтернативу раннему декрету. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, идея отправлять женщин в декрет с первого триместра может повлиять на рынок труда — работодатели начнут учитывать такие риски при найме. В качестве альтернативы он предложил гибкие условия в начале беременности.

«Некоторые работодатели будут отказывать молодым женщинам в трудоустройстве из-за опасений, что им потребуется длительный отпуск по беременности с первого триместра», — прокомментировал он ТАСС идею увеличения срока декрета.

Рыбальченко добавил, что дополнительный выходной в неделю можно использовать для медицинских обследований и других задач. Он считает, что такой формат станет компромиссом и снизит нагрузку. Также он допустил накопление этих дней при необходимости. Общественник указал и на другой вариант — перевод сотрудницы на дистанционную работу. Он отметил, что это возможно, если формат занятости позволяет.

В начале беременности происходит перестройка организма, указал собеседник агентства. Он считает, что поддержка со стороны работодателя помогает сохранить здоровье и стабильность.

В России действует стандартный порядок отпусков по беременности и родам. Обычно он длится около 140 дней. После этого женщина может оформить отпуск по уходу за ребёнком.

Ранее в Минтруде напомнили о правах беременных сотрудниц на рабочем месте. Ведомство указало, что работодатели не могут устанавливать испытательный срок для женщин в положении. Также запрещено привлекать их к ночным сменам и работе в праздники. Увольнение допускается только при ликвидации компании или закрытии ИП.