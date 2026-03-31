Запрет на увольнение и ночные смены: Главные права беременных, которые работодатели обязаны соблюдать

Сотрудницам в положении запрещено устанавливать испытательный срок, а также привлекать их к работе в ночное время или в праздничные дни. Об этом напомнили в официальном блоге Минтруда России в социальной сети «Вконтакте».

Инициатива руководства не может стать причиной увольнения будущей матери — расторжение контракта возможно исключительно в двух случаях: когда компания полностью прекращает деятельность или закрывается ИП. В министерстве также обратили внимание на ситуации со срочными договорами: если документ перестаёт действовать, пока женщина вынашивает ребёнка, наниматель обязан продлить его до окончания декретного отпуска. Исключением признаётся лишь вариант, когда договор заключался на время отсутствия постоянного специалиста. В такой ситуации после выхода основного работодатель предлагает беременной сотруднице все имеющиеся вакансии, которые ей подходят, и только при отсутствии таких мест или получении письменного отказа допускается завершение трудовых отношений.

Перейти на сокращённый график — законное право женщины, находящейся в положении, и отказать в этом наниматель не может. Как подчеркнули в Минтруде, в такой ситуации оплата будет рассчитываться исходя из фактически отработанных часов или объёма выполненных задач, при этом право на полноценный отпуск сохраняется в полном объёме. Когда сотруднице требуется пройти плановое обследование в поликлинике, она освобождается от работы с сохранением среднего заработка — достаточно лишь предъявить подтверждающую справку из медицинского учреждения.

Относительно отпусков ведомство дало следующие разъяснения: будущая мать вправе взять ежегодный оплачиваемый отдых непосредственно перед уходом в декрет или сразу после рождения ребёнка, даже если её стаж в компании ещё не достиг полугода. Если же она уже находится в таком отпуске, работодатель не имеет права досрочно отозвать её на службу или заменить дни отдыха денежной компенсацией. Помимо этого, для беременных действует запрет на привлечение к вахтовому методу, сверхурочной деятельности и служебным поездкам. При предъявлении медицинского заключения о необходимости смягчения условий труда наниматель должен перевести сотрудницу на более легкие позиции. В случае отсутствия подходящих вакансий она временно освобождается от выполнения обязанностей, но за ней сохраняется средний заработок до момента появления подходящей работы.

А ранее в Госдуме поддержали идею изменить график работы для беременных. Их предлагают переводить на гибкий или дистанционный график. Такое решение поможет женщинам сохранять баланс между двумя важными сферами жизни.