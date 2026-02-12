Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля, 10:05

В Госдуме поддержали идею изменить график работы для беременных

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Идея введения гибкого или дистанционного графика работы для беременных женщин и молодых мам вполне реализуема и соответствует развитому трудовому законодательству, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее предложение, которое ранее озвучил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Беременных россиянок обяжут дважды за срок проходить консультации у психолога
Беременных россиянок обяжут дважды за срок проходить консультации у психолога

«Защита материнства и детства — это наша общая задача, и мы должны к этому идти», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Москвой 24».

По её словам, подобные меры позволят снять с женщин психологическое давление, связанное с необходимостью совмещать работу и заботу о ребёнке, а работодатели, в свою очередь, смогут сохранить ценных специалистов. Кроме того, депутат ГД РФ отметила важность создания детских комнат в центрах занятости и студенческих общежитиях как промежуточного шага на пути к полноценным детским садам при местах работы или учёбы.

В России беременным женщинам будут проводить новый пренатальный скрининг
В России беременным женщинам будут проводить новый пренатальный скрининг

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить время работы детских садов и ясельных групп. Госдума уже обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу продления работы детсадов в России.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar