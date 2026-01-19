Госдума уже направила Мишустину письмо о продлении работы детсадов в России

Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства уже обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу продления работы детсадов в России. Об этом Life.ru рассказала председатель комитета Нина Останина, комментируя идею обязать дошкольные учреждения работать до 20:00.

Она напомнила, что вопрос продления работы детсадов поднимался во время прямой линии с президентом РФ. Владимир Путин тогда предложил пересмотреть график дошкольных учреждений, которые зачастую закрываются до того, как родители успевают добраться с работы.

«Так что эта идея была высказана президентом на прямой линии, она прозвучала как поручение. Наш комитет уже обратился с соответствующим письмом к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с точки зрения того, какие предложения будут, потому что без увеличения штата сотрудников в детских садах исполнить поручение невозможно. Притом тот же самый штат, те же самые люди, та же самая низкая заработная плата ещё и заставляет их работать после пяти вечера, да ещё и в субботу», — говорит депутат.

Останина подчеркнула, что это проблема комплексная, однако её решение — один из ключей к улучшению демографии и жизни семей. Однако к процессу должны подключиться муниципалитеты. Кроме того, Минпросвещения и Минфин должны будут посчитать, сколько нужно дополнительно кадров и средств.

«Если мы просто изменим график, перепишем, что детский сад работает не до 17, а до 20 и в субботу, мы ничего не решим. Поэтому трёхсторонняя комиссия будет рассматривать, вносить изменения в бюджет на 2026 год. Эта проблема серьёзно решается на государственном уровне», — заключила парламентарий.