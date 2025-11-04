Сенатор напомнил о льготах для многодетных семей в сфере образования

Государство предоставляет многодетным родителям целый ряд преференций в образовательной сфере. Актуальный набор льгот перечислил в беседе с RT член Совета Федерации Игорь Мурог.

Среди основных мер поддержки сенатор назвал организацию бесплатного питания для школьников, право первоочередного зачисления в детсады, а также материальную помощь и компенсации, связанные с дошкольным образованием. Для студентов из многодетных семей, отметил он, предусмотрены социальные стипендии и особые условия при поступлении в учреждения среднего профессионального и высшего образования, которые устанавливаются регионами.

«Помимо этого, есть отдельные программы, позволяющие получить дополнительные баллы абитуриентам из многодетных семей или снизить стоимость обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования», — объяснил парламентарий.

Политик информировал, что на площадках Федсобрания ведутся дискуссии о введении новых бюджетных мест и развитии целевого обучения. В качестве наиболее востребованных направлений для дальнейшей работы Мурог выделил необходимость введения федеральных льгот на получение высшего образования и поддержку детей в рамках внешкольной деятельности.

Ранее Life.ru писал, что правозащитный центр «Сорок сороков» предложил спортивным лигам России ввести 50-процентную скидку для многодетных отцов на билеты на матчи и турниры. По мнению активистов, данная инициатива будет мотивировать родителей и детей уделять больше времени друг другу, а также послужит для подрастающего поколения дополнительным стимулом к занятиям физкультурой. Как полагают общественные деятели, это не только сплотит семьи, но и позволит сделать досуг более активным и доступным.