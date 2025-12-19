Путин предложил продлить время работы детских садов
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить время работы детских садов и ясельных групп. Об этом он сказал на программе «Итоги года».
По словам главы государства, действующий график работы дошкольных учреждений не всегда удобен для родителей, и дополнительные часы могли бы решить часть бытовых и социальных вопросов.
«Надо бы увеличивать количество часов, когда ребёнок находится в детском саду и в яслях — условно не до 18:00, а продлить этот срок пребывания», — сказал Путин.
Президент отметил, что такая мера потребует расширения штата дошкольных учреждений: «Это в свою очередь означает необходимость увеличить количество педагогов и воспитателей».
Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.