Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить время работы детских садов и ясельных групп. Об этом он сказал на программе «Итоги года».

По словам главы государства, действующий график работы дошкольных учреждений не всегда удобен для родителей, и дополнительные часы могли бы решить часть бытовых и социальных вопросов.

«Надо бы увеличивать количество часов, когда ребёнок находится в детском саду и в яслях — условно не до 18:00, а продлить этот срок пребывания», — сказал Путин.

Президент отметил, что такая мера потребует расширения штата дошкольных учреждений: «Это в свою очередь означает необходимость увеличить количество педагогов и воспитателей».