Президент России Владимир Путин объяснил, что выплата пособия по уходу за ребёнком лишь до 1,5 лет объясняется исключительно бюджетными ограничениями. Об этом он сказал на прямой линии, отвечая на вопрос многодетной матери из Тюменской области.

Жительница села Абалак, мать шестерых детей и помощник воспитателя с зарплатой 37 тыс. рублей, пожаловалась, что её семье из-за превышения дохода всего на 100 рублей отказали в льготах. Она отметила, что декретный отпуск длится до трёх лет, но пособие прекращается после 1,5 лет.

Путин назвал вопрос абсолютно справедливым и подчеркнул, что проблема заключается не в нормативных ограничениях, а в финансировании.

«До полутора лет пособия выплачиваются, а после — нет. Нужно честно сказать: вопрос только в бюджетном ограничении. Никаких других объяснений нет», — заявил президент.

Глава государства добавил, что подобные решения должны оцениваться исключительно через призму влияния на жизнь семей с детьми. Он назвал «аморальными» попытки пополнять бюджет за счёт многодетных и выразил уверенность, что правительство и Минфин «услышат» поднятую проблему.

Путин также отметил, что одним из вариантов решения является расширение сети ясельных групп. По его словам, продолжается реновация детских садов, но необходимо увеличивать количество мест для детей до трёх лет и продлевать часы работы дошкольных учреждений.

Он подчеркнул, что для развития ясельных групп потребуется дополнительный набор воспитателей и создание новых педагогических ставок.