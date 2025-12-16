В Госдуме рассказали о расширении пенсионных прав родителей с 2026 года

Начиная с 1 января 2026 года в силу вступят поправки в пенсионное законодательство, регулирующие выплаты для многодетных семей. Период ухода за каждым ребенком до полутора лет теперь будет полностью учитываться при формировании страхового стажа родителя, без каких-либо ранее действовавших лимитов. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

«Ключевое изменение — полное включение периода ухода за ребёнком до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребёнка без прежних ограничений. Это не просто формальность — это реальный вклад в будущую пенсию, признание государством огромного труда родителей», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, потребуется контроль над добросовестными и полным начислением пенсионных баллов в данный период. Панеш также упомянул, что ранее действовало ограничение, по которому этот период засчитывался суммарно не более шести лет, что соответствовало уходу за четырьмя детьми. Теперь это ограничение снято, что является важным нововведением, особенно для многодетных семей. При этом в семьях с двойней или тройней период ухода за каждым ребёнок будет суммироваться.

Помимо учёта стажа, за периоды ухода за детьми начисляются пенсионные баллы (ИПК). Как пояснил депутат, за каждого ребёнка, начиная с третьего и четвертого, родитель получает по 5,4 балла. С 2026 года это правило расширится и на уход за пятым и последующими детьми. Граждане, чья страховая пенсия была назначена до введения этих изменений, смогут обратиться в Социальный фонд России для перерасчёта её размера. Он будет произведён с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 января 2026 года в России произойдёт повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей и увеличение прожиточного минимума. Это приведёт к автоматическому росту целого ряда социальных выплат, включая пособия по безработице, больничные и детские пособия для нуждающихся семей.