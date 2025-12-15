В Госдуме раскрыли, какие выплаты вырастут с 1 января 2026 года благодаря повышению МРОТ

С нового года повышаются значения минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Этот механизм нужен, чтобы размер многих социальных выплат соответствовал текущим экономическим условиям и обеспечивал необходимую поддержку гражданам. О том, какие именно выплаты увеличатся и как это работает на практике, Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С 1 января 2026 года МРОТ будет установлен в размере 27 093 рубля в месяц. Одновременно с этим вырастет и прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составит 20 644 рубля в месяц, для пенсионеров — 16 079 рублей, для детей — 18 371 рубль. Эти величины имеют большое значение, так как выступают основой для расчёта целого ряда социальных платежей. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Во-первых, сам МРОТ является нижним пределом для оплаты труда. Во-вторых, к нему привязаны многие пособия. Например, минимальное пособие по безработице, а также размер больничного листа для тех, чей стаж менее шести месяцев или чей средний заработок ниже МРОТ, рассчитывается исходя из этой суммы.

Что касается прожиточного минимума, то он служит ориентиром для определения нуждаемости в социальной помощи, объясняет Панеш. От этой величины зависит размер таких выплат, как пособие на детей от трёх до семи лет, а также от трёх до восемнадцати лет для семей с низким доходом. В ряде регионов дополнительные выплаты на детей также исчисляются, отталкиваясь от местного прожиточного минимума. Поэтому ежегодная индексация этих двух показателей автоматически ведёт к росту указанных социальных выплат.