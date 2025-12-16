Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 03:00

Маткапитал, пособия по беременности и уходу за ребёнком: Сколько составляют в Москве и регионах в 2025 году

Оглавление
Маткапитал: размер в 2025 году
Единовременное пособие при рождении ребёнка: сколько составляет, кто может получить
Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года
Единовременное пособие беременной жене призывника и ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет
Размер ежемесячного пособия для беременных в Москве
Размер ежемесячного пособия для беременных в Санкт-Петербурге
Размер ежемесячного пособия для беременных в Свердловской области
Размер ежемесячного пособия для беременных в Ростовской области
Размер ежемесячного пособия для беременных во Владивостоке

Доцент Финуниверситета назвал суммы выплат по беременности, родам и уходу за ребёнком в 2025 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Life.ru узнал у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, сколько в 2025 году составляют различные семейные выплаты — от маткапитала до пособия по родам.

Маткапитал: размер в 2025 году

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала проиндексирован на 9,5%. Суммы составляют:

  • На первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 1 января 2020 года) — 690 266,95 рубля.
  • На второго ребёнка (если на первого маткапитал не назначался) — 912 162,09 рубля.
Гинеколог объяснил, почему нужно разрешить тратить маткапитал на зубы после родов
Гинеколог объяснил, почему нужно разрешить тратить маткапитал на зубы после родов

Единовременное пособие при рождении ребёнка: сколько составляет, кто может получить

С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 рубля. При рождении двух и более детей выплата начисляется на каждого ребёнка.

Кто может получить:

  • Один из родителей (мать, отец или лицо, их заменяющее).
  • Если оба родителя работают, пособие назначается одному из них.
  • Если работает только один, выплата направляется ему.
  • Если родители не работают, пособие оформляют через органы соцзащиты.

Срок подачи заявления — в течение 6 месяцев после рождения ребёнка.

Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года

В 2025 году увеличился размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С этого года максимальный размер пособия — 68 995,48 рубля в месяц. Выплата назначается одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Её точный размер равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

Особенности:

  • Обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком 1,5 года.
  • Пособие выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года, независимо от даты подачи заявления.
Названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году
Названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году

Единовременное пособие беременной жене призывника и ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет

Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при сроке беременности не менее 180 дней. Размер пособия с 1 февраля 2025 года — 42 665 рублей.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего (до трёх лет) составляет 18 285 рублей. Оно выплачивается матери, опекуну или другому родственнику, осуществляющему уход за ребёнком.

Единое пособие составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. Для беременных за основу берут минимум для трудоспособного населения.

Размер пособия зависит от уровня дохода семьи и составляет:

  • 50% от прожиточного минимума — базовый размер выплаты;
  • 75% — назначается, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 50% меньше прожиточного минимума на душу населения;
  • 100% — назначается, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% меньше прожиточного минимума на душу населения.
Россиянкам объяснили, как оформить пособие по беременности и родам
Россиянкам объяснили, как оформить пособие по беременности и родам

Размер ежемесячного пособия для беременных в Москве

В 2025 году в Москве размер ежемесячного пособия для беременных женщин варьируется от 13 651 до 27 302 рублей в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Точная сумма зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения:

  • 50% — 13 651 рубль;
  • 75% — 20 476,50 рубля;
  • 100% — 27 302 рубля.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Санкт-Петербурге

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге составляет 21 069 рублей, поэтому пособие для беременных женщин может составлять:

  • 50% — 10 534,50 рубля;
  • 75% — 15 801,75 рубля;
  • 100% — 21 069 рублей.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Свердловской области

  • 50% — 9568 рублей;
  • 75% — 14 352 рубля;
  • 100% — 19 136 рублей.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Ростовской области

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Ростовской области в 2025 году составляет 18 169 рублей в месяц, соответственно, пособие для беременных женщин может составлять:

50% — 9084 рубля;

75% — 13 626,75 рубля;

100% — 18 169 рублей.

Размер ежемесячного пособия для беременных во Владивостоке

Прожиточный минимум для трудоспособного населения во Владивостоке составляет 23 001 рубль на 2025 год.

  • 50% — 11 500,5 рубля;
  • 75% — 17 250,75 рубля;
  • 100% — 23 001 рубль

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar