Маткапитал, пособия по беременности и уходу за ребёнком: Сколько составляют в Москве и регионах в 2025 году
Доцент Финуниверситета назвал суммы выплат по беременности, родам и уходу за ребёнком в 2025 году
Life.ru узнал у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, сколько в 2025 году составляют различные семейные выплаты — от маткапитала до пособия по родам.
Маткапитал: размер в 2025 году
С 1 февраля 2025 года размер маткапитала проиндексирован на 9,5%. Суммы составляют:
- На первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 1 января 2020 года) — 690 266,95 рубля.
- На второго ребёнка (если на первого маткапитал не назначался) — 912 162,09 рубля.
Единовременное пособие при рождении ребёнка: сколько составляет, кто может получить
С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 рубля. При рождении двух и более детей выплата начисляется на каждого ребёнка.
Кто может получить:
- Один из родителей (мать, отец или лицо, их заменяющее).
- Если оба родителя работают, пособие назначается одному из них.
- Если работает только один, выплата направляется ему.
- Если родители не работают, пособие оформляют через органы соцзащиты.
Срок подачи заявления — в течение 6 месяцев после рождения ребёнка.
Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года
В 2025 году увеличился размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С этого года максимальный размер пособия — 68 995,48 рубля в месяц. Выплата назначается одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Её точный размер равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года.
Особенности:
- Обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком 1,5 года.
- Пособие выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года, независимо от даты подачи заявления.
Единовременное пособие беременной жене призывника и ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет
Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при сроке беременности не менее 180 дней. Размер пособия с 1 февраля 2025 года — 42 665 рублей.
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего (до трёх лет) составляет 18 285 рублей. Оно выплачивается матери, опекуну или другому родственнику, осуществляющему уход за ребёнком.
Единое пособие составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. Для беременных за основу берут минимум для трудоспособного населения.
Размер пособия зависит от уровня дохода семьи и составляет:
- 50% от прожиточного минимума — базовый размер выплаты;
- 75% — назначается, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 50% меньше прожиточного минимума на душу населения;
- 100% — назначается, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% меньше прожиточного минимума на душу населения.
Размер ежемесячного пособия для беременных в Москве
В 2025 году в Москве размер ежемесячного пособия для беременных женщин варьируется от 13 651 до 27 302 рублей в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Точная сумма зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения:
- 50% — 13 651 рубль;
- 75% — 20 476,50 рубля;
- 100% — 27 302 рубля.
Размер ежемесячного пособия для беременных в Санкт-Петербурге
В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге составляет 21 069 рублей, поэтому пособие для беременных женщин может составлять:
- 50% — 10 534,50 рубля;
- 75% — 15 801,75 рубля;
- 100% — 21 069 рублей.
Размер ежемесячного пособия для беременных в Свердловской области
- 50% — 9568 рублей;
- 75% — 14 352 рубля;
- 100% — 19 136 рублей.
Размер ежемесячного пособия для беременных в Ростовской области
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Ростовской области в 2025 году составляет 18 169 рублей в месяц, соответственно, пособие для беременных женщин может составлять:
50% — 9084 рубля;
75% — 13 626,75 рубля;
100% — 18 169 рублей.
Размер ежемесячного пособия для беременных во Владивостоке
Прожиточный минимум для трудоспособного населения во Владивостоке составляет 23 001 рубль на 2025 год.
- 50% — 11 500,5 рубля;
- 75% — 17 250,75 рубля;
- 100% — 23 001 рубль
