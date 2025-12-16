Маткапитал, пособия по беременности и уходу за ребёнком: Сколько составляют в Москве и регионах в 2025 году

Life.ru узнал у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, сколько в 2025 году составляют различные семейные выплаты — от маткапитала до пособия по родам.

Маткапитал: размер в 2025 году

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала проиндексирован на 9,5%. Суммы составляют: На первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 1 января 2020 года) — 690 266,95 рубля.

На второго ребёнка (если на первого маткапитал не назначался) — 912 162,09 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребёнка: сколько составляет, кто может получить

С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 рубля. При рождении двух и более детей выплата начисляется на каждого ребёнка.

Кто может получить: Один из родителей (мать, отец или лицо, их заменяющее).

Если оба родителя работают, пособие назначается одному из них.

Если работает только один, выплата направляется ему.

Если родители не работают, пособие оформляют через органы соцзащиты.

Срок подачи заявления — в течение 6 месяцев после рождения ребёнка.

Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года

В 2025 году увеличился размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С этого года максимальный размер пособия — 68 995,48 рубля в месяц. Выплата назначается одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Её точный размер равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

Особенности: Обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком 1,5 года.

Пособие выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года, независимо от даты подачи заявления.

Единовременное пособие беременной жене призывника и ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет

Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при сроке беременности не менее 180 дней. Размер пособия с 1 февраля 2025 года — 42 665 рублей.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего (до трёх лет) составляет 18 285 рублей. Оно выплачивается матери, опекуну или другому родственнику, осуществляющему уход за ребёнком.

Единое пособие составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. Для беременных за основу берут минимум для трудоспособного населения.

Размер пособия зависит от уровня дохода семьи и составляет: 50% от прожиточного минимума — базовый размер выплаты;

75% — назначается, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 50% меньше прожиточного минимума на душу населения;

100% — назначается, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% меньше прожиточного минимума на душу населения.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Москве

В 2025 году в Москве размер ежемесячного пособия для беременных женщин варьируется от 13 651 до 27 302 рублей в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Точная сумма зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения: 50% — 13 651 рубль;

75% — 20 476,50 рубля;

100% — 27 302 рубля.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Санкт-Петербурге

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге составляет 21 069 рублей, поэтому пособие для беременных женщин может составлять: 50% — 10 534,50 рубля;

75% — 15 801,75 рубля;

100% — 21 069 рублей.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Свердловской области

50% — 9568 рублей;

75% — 14 352 рубля;

100% — 19 136 рублей.

Размер ежемесячного пособия для беременных в Ростовской области

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Ростовской области в 2025 году составляет 18 169 рублей в месяц, соответственно, пособие для беременных женщин может составлять:

50% — 9084 рубля; 75% — 13 626,75 рубля; 100% — 18 169 рублей.

Размер ежемесячного пособия для беременных во Владивостоке

Прожиточный минимум для трудоспособного населения во Владивостоке составляет 23 001 рубль на 2025 год.

50% — 11 500,5 рубля;

75% — 17 250,75 рубля;

100% — 23 001 рубль