Гинеколог объяснил, почему нужно разрешить тратить маткапитал на зубы после родов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalanceFormCre
Расширение возможностей использования материнского капитала на стоматологические услуги для женщин могло бы стать важной мерой поддержки здоровья. Такую идею высказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач – акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru.
Я считаю, что материнский капитал должен расходоваться более широко. Изначально он предназначался для поддержки обучения детей, однако с ростом стоимости образования его роль стала менее актуальной. К тому времени, когда ребёнок вырастает и поступает в институт, сумма маткапитала уже не покрывает значительную часть расходов на образование.
По словам врача, большое внимание стоит уделить расходам, связанным со здоровьем матери. Зубы у женщин после родов требуют особого внимания, поскольку стоматологическая помощь в стране остаётся дорогостоящей. Большинство процедур граждане оплачивают самостоятельно, что создаёт финансовую нагрузку на семью. Беременность и роды часто приводят к ухудшению состояния зубов из-за дефицита витаминов и потери кальция.
Лордкипанидзе уточнил, что в период вынашивания ребёнка происходит интенсивное использование ресурсов организма матери для формирования плода. Кальций и микроэлементы расходуются в большом количестве, что снижает их запасы в организме женщины. Это делает зубную ткань более рыхлой и подверженной кариесу, создавая предпосылки для дорогостоящего лечения в будущем.
«Беременность — длительный процесс (около девяти месяцев), во время которого организм женщины испытывает огромные нагрузки. В этот период важно контролировать обмен веществ и обеспечить достаточный уровень витаминов, особенно железа, так как его дефицит вызывает анемию. Анемия снижает уровень кислорода в крови и ухудшает общее состояние матери и плода, что может привести к осложнениям. Также в процессе беременности из организма женщины выводится много веществ — по сути, идёт «выкачка» кальция, белков, микроэлементов. Недостаток железа особенно опасен, так как он влияет на перенос кислорода, что может привести к гипоксии у плода и у самой матери», — ответил эксперт.
Врач также отметил, что недостаток витаминов и микроэлементов влияет не только на зубы, но и на состояние кожи, волос и гормональную регуляцию. По его мнению, включение стоматологических услуг в перечень допустимых расходов маткапитала помогло бы решить эту проблему. В настоящее время полноценное лечение зубов недоступно бесплатно и требует значительных средств.
Лордкипанидзе подчеркнул, что женщины в целом более подвержены стоматологическим проблемам из-за физиологических особенностей. Расширение возможностей использования материнского капитала позволило бы снизить финансовое бремя семей и сохранить здоровье матери. Это в конечном счёте положительно сказалось бы и на здоровье будущих детей.
«Если говорить о расширении использования маткапитала, то помимо стоматологии важно рассматривать и другие аспекты — например, закупку качественных биодобавок, укрепление системы гинекологических и урологических консультаций, обеспечения профилактики и лечения заболеваний женщин. В целом расширение направления расходования средств инвестировало бы в здоровье матери и снизило бы риск дорогостоящих медицинских проблем в будущем», — подытожил врач.
Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным матерям оплачивать стоматологические и ортодонтические услуги за счёт средств материнского капитала. Медицинская помощь будет оказываться в учреждениях государственной и муниципальной форм собственности. Эти организации должны работать в системе обязательного медицинского страхования. Как высказался первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев, разрешение использовать материнский капитал на стоматологические услуги позволит значительно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.