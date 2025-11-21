Россия и США
Не всем по зубам: В Госдуме рассказали о плюсах идеи направить маткапитал на стоматологию

Депутат Гусев: Трата маткапитала на стоматологию серьёзно поможет многодетным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ BearFotos

Разрешение направлять средства материнского капитала на оплату стоматологических услуг для многодетных матерей позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет и повысить доступность медицинской помощи. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

По словам нашего собеседника, стоматологическая помощь остаётся одной из самых затратных статей расходов для семей, воспитывающих троих и более детей. Введение новой меры поддержки направлено прежде всего на укрепление здоровья матерей, от которого напрямую зависит благополучие детей.

Инициатива предусматривает расширение направлений использования маткапитала и разрешение оплачивать за его счёт стоматологические и ортодонтические услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, работающих в системе ОМС. Законопроект уже внесён в Госдуму и находится на стадии рассмотрения.

Авторы подчёркивают, что действующие нормы не позволяют направлять маткапитал на медицинскую помощь, несмотря на её значимость для социальной стабильности и демографического развития.

