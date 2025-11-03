Россиянам назвали размер выплаты за второго ребёнка в 2026 году

Семьи, которые ранее оформили материнский капитал при рождении первого ребёнка, смогут получить дополнительную выплату в размере 236 985 рублей при появлении в семье второго ребёнка. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Если за первого ребёнка материнский капитал был получен, то при рождении второго ребёнка будет выплачиваться 236 тысяч 985 рублей в 2026 году. Это следует из проекта бюджета Соцфонда РФ», — отметила собеседница агентства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков информировал, что в 2026 году программой материнского капитала планируют воспользоваться 1,7 миллиона российских семей. Глава ведомства отмечал, что на эти цели в бюджете заложено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов превышает объём финансирования, запланированный на 2025 год.

Ранее Татьяна Буцкая заявила, что в следующем году семьи при рождении первого ребёнка смогут получить маткапитал в размере 737 205 рублей. По её словам, проект федерального бюджета Соцфонда России предполагает увеличение маткапитала на первого ребёнка: до 766 693,3 рублей в 2027 году и 797 361,03 рублей — в 2028.