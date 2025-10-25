В Госдуме анонсировали индексацию неиспользованной суммы маткапитала с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года все неиспользованные средства материнского капитала автоматически проиндексируют почти на 7%. Это значит, что даже те семьи, которые уже потратили часть выплаты, смогут получить больше денег за счёт роста остатка, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Индексация составит 6,8%, но цифра может быть скорректирована, если инфляция по итогам года окажется выше ожидаемой.

«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%», – пояснила Буцкая.

Парламентарий уточнила, что узнать актуальный размер остатка можно на портале «Госуслуг». Кроме того, семьи, у которых осталось до 10 тысяч рублей, могут получить эти деньги наличными, подав заявление онлайн, что также можно сделать на «Госуслугах», рассказала она РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в России предложили выдавать маткапитал ещё до рождения ребёнка. Общественники считают, что помощь должна приходить заранее, когда семья только готовится к пополнению. По их словам, это позволило бы молодым родителям избежать долгов и кредитов, которые сейчас часто берут ради будущего ребёнка.