В России подсчитали, что для «материнской пенсии» в 38 тыс. рублей нужно родить 18 детей

Для получения пенсии порядка 38 тысяч рублей по линии «материнских» пенсионных баллов женщине потребуется накопить около 200 баллов, что эквивалентно рождению примерно 18–20 детей за 20–25 лет при условии начисления баллов только за материнство. Такую оценку озвучила кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

Эксперт в разговоре с «Абзацем» указала, что при рождении семи детей суммарно можно получить около 32,4 пенсионных балла. В 2025 году, по её расчётам, 200 баллов дают право на ежемесячную выплату примерно в 38 тысяч рублей. Таким образом, достижение планки исключительно «материнскими» баллами потребует рождения 18–20 детей в возрасте примерно с 18 до 43 лет.

Экономист отметила, что такой подход потенциально выгоднее накопления баллов через среднюю заработную плату, особенно в регионах с низкими доходами. По её словам, за 25 лет реалистично родить восемь–девять детей, что может стимулировать рост рождаемости в отдельных субъектах, хотя подобный сценарий достижим не для всех семей.

Ранее сообщалось, что ко второму чтению в Госдуме продвигается законопроект о прогрессивной шкале «материнской пенсии». Автор поправок, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что сейчас в отпуске по уходу до 1,5 лет баллы начисляются не более шести лет и максимум за четверых детей. После изменений баллы можно будет копить до завершения декретного отпуска, а шкала станет прогрессивной: 1,8 балла — за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвёртого.

К слову, сегодня стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому минимальная пенсия должна рассчитываться не от прожиточного минимума пенсионера, а от федерального МРОТ. Инициативу внёс лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он пояснил, что нынешний подход создает необоснованный разрыв в материальном обеспечении между работающими и пенсионерами, чьим трудом опирается современная экономика страны.