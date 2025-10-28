В Госдуме назвали размер маткапитала при рождении первого ребёнка в 2026 году

В 2026 году семьи при рождении первого ребёнка смогут получить маткапитал в размере 737 205 рублей. Такие данные привела в разговоре с РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Семьи, в которых первый ребёнок родился или был усыновлен после 1 января 2020 года, в этом году могут получить выплату в размере 690 266 рублей. Проект федерального бюджета Соцфонда России предполагает увеличение маткапитала на первого ребёнка: до 766 693,3 рублей в 2027 году и 797 361,03 рублей — в 2028.

Напомним, с 1 февраля 2026 года все неиспользованные средства материнского капитала автоматически проиндексируют почти на 7%. Даже те семьи, которые уже потратили часть выплаты, смогут получить больше денег за счёт роста остатка. Индексация составит 6,8%, но цифра может быть скорректирована, если инфляция по итогам года окажется выше ожидаемой. Узнать актуальный размер остатка можно на портале «Госуслуг».