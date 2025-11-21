Маткапитал — на зубы: В Госдуму внесён законопроект о поддержке многодетных россиянок

В Государственную Думу внесён законопроект, предлагающий расширить направления использования материнского капитала и разрешить многодетным матерям оплачивать за его счёт стоматологические и ортодонтические услуги. Как стало известно Life.ru, документ предусматривает, что помощь будет оказываться в государственных и муниципальных медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Дмитрий Гусев, Михаил Делягин и Владимир Журавлёв. По их мнению, действующее законодательство не учитывает значимость стоматологического здоровья матерей, несмотря на его прямую связь с благополучием семьи и возможностью полноценного ухода за детьми.

В пояснительной записке указывается, что на данный момент маткапитал нельзя направлять на оплату стоматологических услуг, несмотря на их социальную значимость. Принятие закона создаст правовые основания для разработки подзаконных актов, в рамках которых Правительство РФ установит порядок использования средств маткапитала на эти цели.

Авторы инициативы считают, что нововведение будет способствовать укреплению уровня социальной поддержки многодетных семей, улучшению демографической ситуации и повышению доступности медицинской помощи для женщин.

Справка о действующих направлениях использования материнского капитала

В настоящее время средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, включая покупку жилья, строительство или реконструкцию дома, погашение ипотечных кредитов и уплату первоначального взноса. Также маткапитал разрешено использовать на оплату образования детей, в том числе детских садов, школ, вузов и проживания в общежитиях.

Средства допускается направлять на формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, а также на получение ежемесячных выплат на второго ребёнка для семей с низким уровнем дохода.

Частично средства маткапитала можно использовать на оплату услуг частных организаций, если они имеют государственную аккредитацию, однако медицинская помощь, включая стоматологию, в перечень допустимых направлений на сегодняшний день не входит.