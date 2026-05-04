Российские мужчины стали уходить в декрет в шесть раз чаще

Доля российских мужчин, получающих пособие по уходу за ребёнком, достигла 12,5%. Такую статистику в беседе с ТАСС привела доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Если в 2020 году отцы составляли лишь около 2% от всех получателей выплаты, то сейчас показатель кратно увеличился. По данным Росстата, абсолютное число таких родителей выросло в 6–9 раз.

Чаще всего декрет оформляют жители крупных урбанизированных территорий. Среди лидеров эксперт назвала Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую область и Татарстан. Лебединская отметила специфику: «В отпуск выходят отцы с высокой оплатой труда».

Однако реальный запрос на такую форму заботы о детях гораздо шире. Как показывают исследования СПбГУ, готовность взять паузу в карьере выражают около половины мужчин. Примерно 35% опрошенных хотели бы это сделать, но сталкиваются с препятствиями. В эту группу входят в основном молодые люди с высоким доходом.

Для более точной картины необходима гармонизация сбора данных между ведомствами, полагает специалист. Сейчас оценки остаются приблизительными, так как не хватает регулярной статистики с разбивкой по полу, возрасту и региону.

На фоне мировых тенденций Россия несколько отстаёт, считает собеседница агентства. Она рассказала об опыте других стран: в Швеции и Исландии при сохранении 80% заработка в декрет уходят более 30% и 85% отцов соответственно. В Норвегии на период отпуска полностью сохраняют оплату труда.

Право на оформление ухода за ребёнком есть у любого работающего родственника. С 2024 года родитель может получать пособие до достижения малышом полутора лет, даже если досрочно вернулся к своим обязанностям. Сумма составляет 40% среднего заработка, но не может быть ниже 10 669 и выше 83 021 рубля в месяц.

Ранее в Госдуме похвалили мужчин за готовность сидеть в декрете. Глава думского Комитета по защите семьи Нина Останина назвала эту тенденцию позитивной. По её мнению, это знак оздоровления общества.