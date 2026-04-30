Два «Москвича» или 13 дней в раю: Названа стоимость самого дорогого тура на майские праздники

Российская семья стала обладателем самого дорогого майского тура 2026 года, отправившись на Мальдивы. Информацию об этом передала аналитическая служба АТОР.

Стало известно, что наши сограждане потратили на приобретение данного объекта 9,2 миллиона рублей (на эти деньги можно купить, к примеру, два автомобиля «Москвич»). Дополнительно сообщается, что семья, состоящая из трёх человек, проведёт свой отпуск на популярном среди состоятельных людей курорте в течение 13 дней, с 4 по 17 мая.

Среди наиболее дорогостоящих туристических пакетов, забронированных на предстоящие майские праздники, выделяются поездка на Мальдивы стоимостью 4,5 миллиона рублей и тур в Турцию за 2,5 миллиона рублей. Оба путешествия рассчитаны на пять человек. По данным АТОР, в сегменте премиальных предложений на майские праздники лидирует Турция. Значительная доля (от 44% до 94%) всех люксовых заявок приходится на отели в Анталье, Белеке и Кемере. Египет занимает второе место по популярности в этом ценовом сегменте, а Вьетнам – третье.

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что резкая смена климата и часовых поясов может негативно повлиять на самочувствие, поэтому выезжать из России на майские праздники не рекомендуется. По его словам, более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Он посоветовал не тратить выходные на дальние поездки, а провести их за городом. Отпуск же, по его словам, лучше перенести на лето.