Онищенко посоветовал не покидать Россию на майские праздники

Резкая смена климата и часовых поясов может негативно повлиять на самочувствие, поэтому выезжать из России на майские праздники не рекомендуется. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если всё будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс», — уточнил Онищенко.

Он посоветовал не тратить майские праздники на дальние поездки, а провести их за городом. Отпуск же, по его словам, лучше перенести на лето.

