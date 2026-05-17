Не только юг: Россиянам рассказали, где найти солнце, пляжи и тёплое море без толп туристов
В АТОР посоветовали Карелию и Байкал как альтернативу отдыху на юге
Россиянам не обязательно ограничиваться черноморскими курортами при планировании летнего отдыха. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Специалист выделила несколько направлений, способных подарить солнце и пляжный досуг. Один из вариантов — Карелия.
Ломидзе посоветовала отправляться в этот край в июле-августе. По ее словам, к тому моменту комары там «перестанут быть такими лютыми». В разгар сезона местные водоёмы прогреваются до 25–30 градусов, и отдыхающие активно плавают.
Еще одна точка притяжения — Калининградская область. Здесь, как и на побережье Ленинградской области, наблюдаются аншлаги.
Пляжи Балтики подойдут тем, кто предпочитает отсутствие сильной жары и прохладную воду. В списке рекомендованных локаций также значится Байкал.
Эмоции от посещения этого озера сложно описать. По мнению эксперта, не существует слов, чтобы передать ощущения, возникающие на его берегу.
