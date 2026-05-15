На недельку до второго я уеду в Эстосадок: Назван топ городов для отпуска летом у россиян

Санкт-Петербург и Москва стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха внутри России. Также в десятку вошли Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Рейтинг составил сервис OneTwoTrip.

Аналитика бронирований показала, что поездки внутри страны обычно длятся около четырех дней. Средняя стоимость размещения составляет примерно 10,3 тысячи рублей за сутки.

Чаще всего туристы выбирают отели — на них приходится почти 67% всех заказов. Помимо этого, востребованы апартаменты, гостевые дома, апарт-отели и мини-гостиницы.

Отмечается рост интереса к оздоровительным форматам отдыха. Спрос на курортные объекты увеличился более чем на 40%, а на капсульные варианты и санатории — примерно на 50%.

Кстати, с 11 мая 2026 года россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в году — страна, ещё недавно закрытая для туристов, открывает двери. Чем там можно заняться и что посмотреть — читайте на Life.ru.