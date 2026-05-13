День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 21:29

Турист из Германии отсудил $1200 у туроператора за нехватку шезлонгов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / haveseen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / haveseen

Турист из Германии отсудил у туроператора TUI Deutschland 1200 долларов за отсутствие свободных шезлонгов в отеле на греческом острове Кос. Об этом сообщила газета The New York Post.

Мужчина отправился в отель Grecotel Kos Imperial в августе 2024 года вместе с женой и двумя детьми. За 11 дней отпуска он заплатил больше восьми тысяч долларов. Каждое утро семья приходила к бассейну, но свободных мест не находила. Отель при этом запрещал занимать лежаки полотенцами. За весь отдых им удалось воспользоваться только двумя шезлонгами.

Суд встал на сторону туриста. В решении подчеркнули: отель и туроператор не обязаны обеспечивать лежаками каждого гостя, но их количество должно быть достаточным. В данном случае этого не сделали.

Таиланд начал проверять туристов из Южной Америки на смертельный хантавирус
Таиланд начал проверять туристов из Южной Америки на смертельный хантавирус

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что путешественники вправе требовать компенсацию за испорченный отдых из-за нехватки шезлонгов. Согласно федеральному закону «О туристической деятельности», организатор поездки отвечает за все услуги клиенту. Для доказательства потребуются фото пустующих шезлонгов и копии жалоб в отель и оператору. Аргумент о возможной замене отеля не принимается — человек уже на месте и рассчитывает на качественный отдых.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar