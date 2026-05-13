Турист из Германии отсудил $1200 у туроператора за нехватку шезлонгов

Турист из Германии отсудил у туроператора TUI Deutschland 1200 долларов за отсутствие свободных шезлонгов в отеле на греческом острове Кос. Об этом сообщила газета The New York Post.

Мужчина отправился в отель Grecotel Kos Imperial в августе 2024 года вместе с женой и двумя детьми. За 11 дней отпуска он заплатил больше восьми тысяч долларов. Каждое утро семья приходила к бассейну, но свободных мест не находила. Отель при этом запрещал занимать лежаки полотенцами. За весь отдых им удалось воспользоваться только двумя шезлонгами.

Суд встал на сторону туриста. В решении подчеркнули: отель и туроператор не обязаны обеспечивать лежаками каждого гостя, но их количество должно быть достаточным. В данном случае этого не сделали.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что путешественники вправе требовать компенсацию за испорченный отдых из-за нехватки шезлонгов. Согласно федеральному закону «О туристической деятельности», организатор поездки отвечает за все услуги клиенту. Для доказательства потребуются фото пустующих шезлонгов и копии жалоб в отель и оператору. Аргумент о возможной замене отеля не принимается — человек уже на месте и рассчитывает на качественный отдых.