Эксперт рассказал, как выиграть «шезлонговую войну» и отсудить деньги у туроператора

За нехватку шезлонгов на зарубежных курортах ответственность несёт не только отель, но и туроператор — туристы вправе требовать компенсацию за испорченный отдых. Об этом в комментарии 360.ru заявил юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

По словам эксперта, согласно федеральному закону «О туристической деятельности», организатор поездки отвечает за все услуги клиенту, независимо от того, кто их фактически предоставляет.

«Для чего потребитель едет в Турцию, Египет, Таиланд, Израиль? Чтобы лечь возле моря, чтобы ему хватило лежака, шезлонга, места на пляже, а не для того, чтобы он приехал, воспользовался отелем, покушал и уехал. Нет. Мы не для этого туда летим. Поэтому виноват отель, а отвечать будет туроператор», — отметил юрист.

Шалоносов пояснил, что при нехватке мест сначала нужно пожаловаться в отель, а затем оператору. Если проблема не решена, турист может претендовать на снижение стоимости путёвки. Например, в одном из дел удалось взыскать 50 тысяч рублей и добиться скидки в 15–20 тысяч при изначальной цене тура около 130 тысяч (пляж находился в 30–40 минутах на транспорте и был слишком мал).

Для доказательства потребуются фото пустующих шезлонгов и копии жалоб в отель и оператору. Аргумент о возможной замене отеля не принимается — человек уже на месте и рассчитывает на качественный отдых.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне с загранпаспортами старого образца (без биометрии) больше не могут въезжать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Франция также ввела запрет, но сделала исключения для детей до 15 лет и владельцев шенгенских виз, оформленных до 1 июня 2025 года.