Потерявшие жильё из-за пожара в селе под Красноярском получат компенсации

Жители села Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края, потерявшие жильё из-за крупного пожара, получат денежные выплаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора.

По поручению главы региона погорельцам оказывают всю необходимую помощь. Специалисты соцзащиты работают на месте: помогают восстанавливать документы, обеспечивают одеждой и питанием. Местные власти займутся поиском домов для дальнейшего расселения пострадавших.

Пожар в настоящее время локализован, пострадавших нет, уточнили в региональном ГУ МЧС. По данным прокуратуры, возгорание произошло из-за неосторожного обращения местного жителя с печным отоплением при топке в ветреную погоду. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).

Ранее прокуратура сообщала об уничтожении 14 двухквартирных домов, где проживало 38 человек. Позднее глава округа Пётр Малышкин уточнил ТАСС: сгорело девять домов, в которых, по предварительным данным, жили 42 человека.

