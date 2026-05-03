В томской Новоильинке потушили пожар, уничтоживший 16 домов

В селе Новоильинка Томской области потушен пожар, уничтоживший 16 строений на площади 2500 кв. метров, сообщили в МЧС России. Причину установят дознаватели.

Сигнал поступил в субботу в 15:54 (11:54 мск). Из-за сильного ветра (более 25 м/с) и плотной застройки огонь распространялся мгновенно.

Пожары одновременно вспыхнули в нескольких районах области, но слаженные действия пожарных не допустили перехода огня на соседние жилые кварталы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Новоильинка Томской области сгорело 16 домов. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Огонь быстро перекидывался, поглощая всё больше построек.