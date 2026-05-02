Балконы в огне: В Люберцах произошёл крупный пожар в 17-этажке

В подмосковных Люберцах произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось в квартире на 15-м этаже, после чего огонь перекинулся на балконы 16-го и 17-го этажей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

В Люберцах загорелась квартира на 15-м этаже, огонь перекинулся на балконы. Видео © Telegram / МЧС Московской области

«На улице 3-е Почтовое отделение 54 возник пожар в квартире на 15-м этаже. Пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей. Возгорание локализовано на площади 29 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

Информации о пострадавших пока не поступало. Однако, по данным канала главка на платформе «Макс», из дома эвакуированы 24 жильца, включая трёх детей, один человек спасён с 17-го этажа звеном газодымозащитной службы. Причины возгорания устанавливаются. На месте работают пожарные расчёты.

Ранее сообщалось, что в посёлке Высокий (ХМАО) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек, включая четверых детей. Сигнал поступил в 01:58, огонь удалось взять под контроль к 03:06. Предварительная причина — нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами.