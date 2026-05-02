57 эвакуированных из-за пожара в Туапсе остаются в гостиницах

57 человек, эвакуированных из района морского терминала в Туапсе, остаются размещены в гостиницах города. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в своём канале в «Максе».

«Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Работы так же ведутся на трёх участках. В гостиницах города остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ», — написал чиновник.

Алексей Бойко добавил, что в критической ситуации проявлены мужество, оперативность и слаженность действий, что позволило избежать трагических последствий.

Напомним, оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщил об атаке беспилотника на Туапсе, которая спровоцировала пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В округе был введён режим ЧС регионального уровня. Глава муниципалитета поблагодарил всех причастных к ликвидации пожара на морском терминале. Всего в тушении участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, включая силы МЧС. Работы на месте продолжаются. На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, пожарные локализовали возгорание в 9:22. В ликвидации задействованы 143 человека и 25 единиц техники.