2 мая, 07:21

143 пожарных ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня», — отчитались в оперштабе. В ликвидации последствий задействованы 143 человека и 25 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кондратьев: Новая воздушная атака на Туапсе обошлась без жертв
Ранее в результате новой атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории морского терминала в городе Туапсе произошло возгорание.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Андрей Бражников
