В Томской области огонь повредил 16 домов в селе Новоильинка

В Томской области произошёл серьёзный пожар. Губернатор региона Владимир Мазур сообщил, что в селе Новоильинка Шегарского района огонь повредил 16 строений. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров.

«В Новоильинке сгорели 16 домов (5 из них – нежилые). Локализовали с привлечением дополнительных сил из Томска», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Пожар начался с жилого дома на улице Рабочей, после чего огонь быстро перекинулся на соседние постройки. К тушению привлекли дополнительные подразделения из областного центра. Губернатор добавил, что в ряде районов региона продолжается тушение пожаров и вводятся дополнительные меры реагирования.

«В области уже действует особый противопожарный режим, а в ближайшее время его планируется распространить на всю территорию региона», – подчеркнул Мазур.

Ранее Life.ru писал, что под Омском бушует крупный пожар на главном мусорном полигоне региона в Калачинском районе. Пламя, раздуваемое порывистым ветром, уже перекинулось на прилегающие лесные массивы. Бульдозеры засыпают горящие массы грунтом, а полигон принимает до четверти всех твёрдых коммунальных отходов области.