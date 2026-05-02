Под Омском загорелась крупнейшая в регионе свалка

В Омской области бушует серьёзный пожар. Загорелся главный мусорный полигон региона, расположенный в Калачинском районе, сообщает РЕН ТВ. ЧП произошло накануне вечером.

Как рассказал депутат совета Калачинского района Виталий Поддубиков, это не первый подобный случай. Огонь на объекте вспыхивает практически ежегодно. Однако сейчас ситуация осложняется погодными условиями.

«Порывистый ветер раздувает пламя, которое уже перекинулось на прилегающие лесные массивы», – отметил парламентарий.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, на месте происшествия развёрнуты активные работы по локализации огня. Основной метод борьбы со стихией сейчас – использование тяжелой спецтехники. Бульдозеры занимаются изоляцией очагов возгорания, засыпая горящие массы плотными слоями грунта.

Ход ликвидации последствий пожара находится под контролем муниципальных властей. Информация о точных масштабах ущерба пока не поступала. Данный полигон принимает до четверти всех твёрдых коммунальных отходов всей области.

