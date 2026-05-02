В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале
Сотрудник пожарной охраны.
В Туапсе полностью потушен пожар на морском терминале, возникший после украинской атаки в ночь на 1 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
«Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз попытались атаковать морской терминал в Туапсе Краснодарского края. На территории произошло возгорание, открытый огонь ликвидировали сегодня.
