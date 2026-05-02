В Томской области горит целое село, огонь охватил 2,5 тысячи квадратов
МЧС: Пожар на площади 2,5 тыс. квадратов произошёл в томском селе Новоильинка
Обложка © Life.ru
Крупный пожар произошёл в Шегарском районе Томской области. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что огонь вспыхнул на улице Рабочей в селе Новоильинка.
Пламя охватило несколько жилых домов и нежилых построек. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в посёлке Высокий (ХМАО) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек, включая четверых детей. Сигнал поступил в 01:58, огонь удалось взять под контроль к 03:06. Предварительная причина — нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.