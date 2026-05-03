Раскрыта причина пожара в 14 домах в Красноярском крае, виновник найден
Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru
Дело об уничтожении чужого имущества возбуждено в Красноярском крае после пожара. Огонь вспыхнул в селе Кучеровов Иланско-Нижнеингашского района, уничтожено 14 домов, в каждом из которых — по две квартиры. Прокуратура взяла ход разбирательства под контроль. Виновником оказался местный житель.
«В результате неосторожного обращения местного жителя с печным отоплением при топке печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по ул. Комсомольской и Корнеева», — уточнили в прокуратуре причину страшного пожара.
Ранее в кемеровском Новокузнецке загорелось поле. Есть ли пострадавшие и какие последствия, неизвестно. Мы показывали жуткое видео с места инцидента.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.