Раскрыта причина пожара в 14 домах в Красноярском крае, виновник найден

Дело об уничтожении чужого имущества возбуждено в Красноярском крае после пожара. Огонь вспыхнул в селе Кучеровов Иланско-Нижнеингашского района, уничтожено 14 домов, в каждом из которых — по две квартиры. Прокуратура взяла ход разбирательства под контроль. Виновником оказался местный житель.

«В результате неосторожного обращения местного жителя с печным отоплением при топке печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по ул. Комсомольской и Корнеева», — уточнили в прокуратуре причину страшного пожара.

Ранее в кемеровском Новокузнецке загорелось поле. Есть ли пострадавшие и какие последствия, неизвестно.