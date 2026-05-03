Огонь до горизонта: Жители Новокузнецка опубликовали видео крупного пожара на поле
В Новокузнецке загорелось поле в Новоильинском районе
Обложка © Telegram / «Новокузнецк 112»
В Новокузнецке произошёл крупный ландшафтный пожар. Огонь вспыхнул на поле, расположенном между Ильинским шоссе и улицей Косыгина в Новоильинском районе.
Пламя охватило территорию у кафе «Застава» в Новокузнецке. Видео © Telegram / «Новокузнецк 112»
Очевидцы сообщают, что возгорание началось в непосредственной близости от кафе «Застава». Пламя стремительно распространилось по сухой траве.
На кадрах, опубликованных в местных группах в соцсетях, видно, как огонь заполонил всё поле до самой линии горизонта. От земли к небу поднимается плотная стена коричневых клубов дыма – его видно из разных точек района.
Порывистый ветер, установившийся в городе, способствует быстрому распространению огня. Информация о пострадавших и точных масштабах пожара пока уточняется. Причины возгорания также предстоит установить специалистам.
Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае из-за туристов с фаерами сгорело 17 гектаров леса на Есауловской петле. 1 мая большая организованная группа отдыхающих приехала на смотровую площадку. Один из парней бросил в сторону леса три сигнальных фаера, и через некоторое время начался пожар.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.