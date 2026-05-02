«Ребята, валим!» Туристов с фаерами сняли на Есауловской петле перед пожаром на 17 га леса

Днём 1 мая в соцсетях и мессенджерах быстро разошлись кадры лесного пожара на Есауловской петле — смотровой площадке под Красноярском, откуда открывается красивый вид на реку Есауловку. На видео видно, как огонь быстро распространяется из-за ветра и жаркой сухой погоды — в тот день в центральных районах края было больше +20 градусов. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

На Есауловской петле туристы устроили лесной пожар, бросив сигнальные фаеры. Видео © Telegram / Kras Mash

Туристы, устроившие мощный пожар под Красноярском сигнальными ракетами. Фото © Telegram / Kras Mash

По словам очевидцев, пожар начался после того, как туда приехала большая организованная группа туристов. Один свидетель даже передал в полицию номер микроавтобуса, на котором они прибыли, и видео с участниками группы.

Как рассказывают свидетели, один из приехавших парней вместе с приятелями подошёл к обрыву и бросил в сторону леса три сигнальных фаера. Остальные смотрели. Потом все развернулись и быстро ушли. Другие отдыхающие, видевшие это, начали кричать и ругаться. Кто-то говорит, что поджигателем мог быть гид, кто-то — что обычный турист. Компания ненадолго вернулась, но ничего не сделала и снова ушла. Вскоре начался пожар.

Полиция сейчас проверяет эту информацию. На место выехала следственно-оперативная группа. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Точные причины выяснит лесная охрана. Пожар тушат больше 30 человек, при необходимости группировку усилят. Сложный рельеф мешает, но ситуация под контролем, угрозы населённым пунктам нет.

В регионе действует противопожарный режим. За такое светит административная, а то и уголовная ответственность. На данный момент площадь пожара дошла до 17 гектаров. Пожарные локализовали огонь, но тушить сложно — техника не может проехать по крутым склонам.

