ТЦ «Апельсин» горит под Новосибирском, пожар охватил 5000 квадратов

В Искитиме Новосибирской области горит торговый центр «Апельсин». Огонь охватил здание на улице Ленинградской и перекинулся на кровлю. Внутри наблюдается интенсивное горение. Спасателям удалось локализовать пожар на площади около 5 тысяч квадратных метров.

По данным МЧС — возгорание началось по адресу улица Ленинградская, 19а. Оперативная информация подтверждает — пламя перешло на крышу, внутри здания продолжается активное горение. Предварительная оценка площади пожара — 5 000 квадратных метров.

Более 80 человек и 27 единиц техники работают на тушении. На месте развернули штаб пожаротушения и оперативную группу Главного управления МЧС по региону. Для бесперебойной подачи воды к месту ЧС следует пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Ижевске при пожаре в многоквартирном доме пострадали двое детей трёх и 15 лет. Спасатели с помощью масок-самоспасателей вывели из здания 20 жильцов, включая двух несовершеннолетних.