1 мая, 10:52

На предприятии под Пермью спустя два дня локализовали пожар после атаки БПЛА

Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

В Пермской крае спустя два дня локализовано возгорание на промышленной площадке, куда пришёлся удар украинского беспилотника. Информацией делится губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. Чиновник лично побывал на месте ЧП, провёл оперативное совещание и поблагодарил пожарных.

«Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей. Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован», — написал Махонин.

Он добавил, что представители Роспотребнадзора постоянно берут пробы воздуха, чтобы отследить возможное превышение загрязняющих веществ. Сейчас угрозы для местных жителей нет.

Долетались: ВС РФ разнесли в щепки секретный завод ВСУ, где делали дроны «Рубака»

Напомним, 29 апреля промышленный объект загорелся в Пермском крае после атаки БПЛА. Пострадавших нет. А уже 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаковать Пермь с помощью беспилотных летательных аппаратов «Лютый». Для увеличения дальности полёта конструкцию машин доработали. Противник установил на дроны дополнительный топливный бак, что прибавило к максимальной дистанции ещё 300 километров. Предположительно, точки запуска находились в Днепропетровской области.

Татьяна Миссуми
