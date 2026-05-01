Российские войска нанесли сокрушительный удар по военному объекту в Полтаве. В результате ракетной атаки полностью уничтожено подпольное предприятие, где собирали беспилотники-камикадзе «Рубака». Об этом сообщает SHOT

По имеющимся данным, производственная площадка располагалась всего в восьми километрах от административного центра. На этой же территории находилась авиабаза, также попавшая под обстрел.

Предприятие представляло собой три масштабных цеха, которые после прилетов оказались полностью разрушены. Оборонное ведомство сообщает, что в ходе операции ликвидировано не менее 50 украинских военнослужащих.

Данная локация была одной из ключевых точек для сборки этих БПЛА. Именно отсюда летательные аппараты направлялись для совершения атак по российским регионам, включая Крым, Кубань, а также Воронежскую и Волгоградскую области.

Технические характеристики уничтоженного изделия впечатляли: «Рубака» могла преодолевать до 900 километров, развивая скорость в 170 км/ч. Каждый аппарат был оснащен 12,5-килограммовым снарядом с зарядом взрывчатки массой 8,5 кг.

Стоимость одного устройства составляла порядка 1,5 млн рублей. Однако дорогостоящее оборудование и складские помещения оказались бессильны перед высокоточным оружием ВС РФ, что поставило жирную точку в истории этого производства.

Ранее расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» из группировки войск «Север» успешно отработали по позициям противника в Харьковской области. В ходе прицельной стрельбы были уничтожены хорошо укреплённые опорные пункты украинских войск, которые находились в лесополосе.