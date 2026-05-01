Семь человек, включая двоих детей, пострадали при пожаре в Ижевске

В результате пожара в многоквартирном доме в Ижевске пострадали семь человек, включая двух детей трёх и 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Последствия пожара в Ижевске. Видео © MAX / МЧС Удмуртии

Возгорание произошло 1 мая около 11:40. К моменту прибытия пожарных огонь охватил балкон и начал перекидываться на верхние этажи. Огнеборцы с помощью масок-самоспасателей вывели из здания 20 человек, из них двое детей

Восемь человек были спасены из задымленных помещений. Все они получили лёгкое отравление продуктами горения. Четверо, включая 15-летнего подростка, от госпитализации отказались. На месте работали 29 специалистов и девять единиц техники.

Ранее в пресс-службе ленинградского главка СК сообщили о гибели трёх человек при пожаре в Выборге. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», предварительной причиной называется отравление угарным газом.