Три человека погибли при пожаре в Выборге, Следком завёл дело

Три человека погибли при пожаре в Выборге под Петербургом, сообщили в пресс-службе ленинградского главка СК. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно, причиной стало отравление угарным газом.

«30 апреля после ликвидации пожара в квартире по улице Мира в городе Выборге Ленинградской области обнаружены тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщины», — говорится в сообщении. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.

Ранее трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае. Следствие задержало их мать: оказалось, женщина спокойно выпивала в компании собутыльницы, пока те погибали в огне.