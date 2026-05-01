В Красноярском крае в пожаре погибли трое детей, пока их мать пила со знакомой

Следователи задержали 25-летнюю жительницу посёлка Дубинино после гибели трёх её детей в пожаре. Инцидент произошёл 30 апреля в квартире на улице Кишинёвская в Шарыповском округе. Об этом сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Кадры из сгоревшей квартиры в Дубинино, где погибли трое детей. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

По версии следствия, 30 апреля женщина ушла из дома в магазин за продуктами. Она оставила троих спящих сыновей без присмотра. Подозреваемая встретила знакомую и во время разговора выпила алкоголь. Она вернулась домой уже после того, как пожарные ликвидировали возгорание.

Возраст погибших детей — от одного года до четырёх лет. Спасти их не удалось. Огонь охватил квартиру площадью 35 квадратных метров. С ним боролись 12 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание телевизора. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трём лицам. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой. Семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики.

Мать погибших в пожаре детей выслушивает обвинения у следователя. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Следователем следственного отдела по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области ночью произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек. Пожарные обнаружили во время разбора завалов женщину 1999 года рождения и двоих детей 2021 и 2023 годов рождения. Ещё один мужчина в тяжёлом состоянии попал в реанимацию. Площадь возгорания составила около 72 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и 4 единицы техники, в том числе добровольная пожарная команда.