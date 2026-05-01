На ферме в Подмосковье произошёл пожар на площади 1 тыс. квадратных метров

Крупный пожар вспыхнул на территории животноводческой фермы в селе Ольгово Дмитровского городского округа Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Огонь перекинулся на административное здание. Общая площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 40 человек личного состава и 15 единиц техники. Спасатели продолжают тушение.

Позже в МЧС добавили, что пожар локализован на площади 1700 квадратных метров.

Ранее в Москве на Самаркандском бульваре произошёл пожар в многоэтажном доме. В результате инцидента, предположительно начавшегося из-за неосторожности при приготовлении пищи, пострадали три человека. Двое из них получили помощь на месте и отказались от госпитализации. Третьего доставили в НИИ имени Склифосовского с отравлением угарным газом. Для пострадавших решают вопрос о временном жильё. По данным СМИ, в квартире, где случился пожар, проживали афроамериканцы.