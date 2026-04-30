В многоэтажке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар, один человек госпитализирован

В Москве на Самаркандском бульваре произошёл пожар в многоэтажном доме. По данным районных Telegram-каналов, результате инцидента, предположительно начавшегося из-за неосторожности при приготовлении пищи, пострадали три человека.

Двое пострадавших получили помощь на месте и отказались от госпитализации, тогда как третий был доставлен в НИИ им. Склифосовского с отравлением угарным газом. На месте работают экстренные службы, устанавливая точную причину возгорания. Движение в районе временно ограничено, а для пострадавших решается вопрос о временном жилье. По данным СМИ, в квартире, где случился пожар, жили афроамериканцы.

Ранее сегодня рано утром в московском районе Щукино произошёл взрыв в квартире — в одной из комнат выбило стёкла, осколками повредило припаркованные во дворе машины, а после хлопка вспыхнул пожар, который жильцы потушили своими силами. Место происшествия изучают сапёры.