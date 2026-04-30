30 апреля, 17:35

Кафе фигуранта дела о теракте в «Крокусе» загорелось в Подмосковье

Обложка © Telegram / Путилково Инфо

Пожар охватил кафе «Чайхана» в подмосковном Путилково. По сообщениям РИА «Новости», заведение предположительно принадлежит Алищеру Касимову*, фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Огонь также затронул расположенную поблизости баню. На месте работает пожарная команда.

В марте 2026 года Касимов* получил срок в 22 года и 10 месяцев тюрьмы за то, что сдавал свою квартиру террористам.

В многоэтажке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар, один человек госпитализирован

Ранее сегодня рано утром в московском районе Щукино произошёл взрыв в квартире — в одной из комнат выбило стёкла, осколками повредило припаркованные во дворе машины, а после хлопка вспыхнул пожар, который жильцы потушили своими силами.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Наталья Демьянова
