Кафе фигуранта дела о теракте в «Крокусе» загорелось в Подмосковье

Пожар охватил кафе «Чайхана» в подмосковном Путилково. По сообщениям РИА «Новости», заведение предположительно принадлежит Алищеру Касимову*, фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Кадры с места ЧП.

Огонь также затронул расположенную поблизости баню. На месте работает пожарная команда.

В марте 2026 года Касимов* получил срок в 22 года и 10 месяцев тюрьмы за то, что сдавал свою квартиру террористам.

Ранее сегодня рано утром в московском районе Щукино произошёл взрыв в квартире — в одной из комнат выбило стёкла, осколками повредило припаркованные во дворе машины, а после хлопка вспыхнул пожар, который жильцы потушили своими силами.

