Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области

В деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области ночью произошёл пожар, в результате которого погибли три человека — женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 05:32 поступило сообщение о пожаре в деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области. Первыми прибыли местные добровольные пожарные. К этому моменту бревенчатый дом на улице Зелёная горел по всей площади. Во время разбора завалов огнеборцы МЧС России обнаружили трёх погибших. В огне погибли женщина 1999 года рождения и двое детей – 2021 и 2023 годов рождения. Ещё один мужчина госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания, по предварительной оценке, составила около 72 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и 4 единицы техники, включая силы добровольной пожарной команды. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

