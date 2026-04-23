В Иванове произошло возгорание кровли производственного здания

В Иванове загорелось производственное здание на улице Сосновой, 28. По данным регионального МЧС, огонь быстро распространился по кровле, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м.

«В 02:55 23.04.2026 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Сосновая, 28. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение кровли. Выехали все экстренные службы», — говорится в сообщении.

На тушение направили 46 человек и 17 единиц техники. Позднее в пресс-службе сообщили о локализации возгорания.

А ранее в Западной Вирджинии два человека погибли и ещё 19 пострадали в результате выброса химических веществ на предприятии. На заводе по переработке серебра в поселении Институт произошла утечка. После аварии в окрестностях ввели режим самоизоляции для местных жителей, а также приступили к широкомасштабным мерам по устранению последствий происшествия.