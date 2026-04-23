В Махачкале эвакуировали около 75 человек из горящей многоэтажки

Сотрудники МЧС России эвакуировали около 75 человек из горящего многоэтажного дома в Махачкале. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«Эвакуированы около 75 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в заявлении МЧС.

Напомним, в Махачкале произошло возгорание в многоквартирном жилом здании, пламя распространилось на на кровлю мансардного этажа на площади 600 квадратов. Сообщение о воспламенении в квартире многоэтажки поступило в 22:25 по московскому времени. Пожар возник в квартире на седьмом этаже. РСЧС привлекла к ликвидации 39 человек и 12 единиц техники.