Ещё один ребёнок умер после пожара в жилом доме в Благовещенске

Ребёнок скончался в больнице после пожара в многоквартирном доме в Благовещенске. Об этом сообщило следственное управление СК по Амурской области.

«Ещё один ребенок, 2017 года рождения, скончался в медицинском учреждении. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении ведомства.

Следственно-оперативная группа с участием следователя-криминалиста провела осмотр места происшествия. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным МЧС, пожарные спасли 13 человек, среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека. Пожар начался в четырёхэтажном здании на улице Пионерской. На момент прибытия первых расчётов в подъезде наблюдалось сильное задымление. Все силы направили на спасение людей и тушение огня. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 13 человек, в том числе троих детей.